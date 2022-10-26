Стамбул кишить російськими туристами, місто стало головним для них закордонним мегаполісом, поставивши рекорд

Стамбул швидко «залікував рани», нанесені пандемією і пішов на рекорд турпотоку, показавши зростання до минулого року майже вдвічі. Кількість іноземних туристів у своїй зросла на 66.15%. Перше місце посіла Росія. При цьому зазначимо — мова йде про літні місяці, коли про чергові хвилі «від’їжжантів» не йшлося. Проте на тлі санкцій Стамбул зумів стати «головним містом» для російських туристів.

Як заявили турецьким ЗМІ в управлінні культури та туризму Стамбула, кількість туристів у Стамбулі становила 10.1 млн осіб. Для порівняння за перші 8 місяців 2021 року це число становило лише 4,8 млн, а у 2020 – 3,1 млн.

Також у турецькій «культурній столиці» зафіксували 66,15% збільшення кількості іноземних туристів. Лише у серпні кількість іноземців, які в’їхали до країни, становила 1,6 мільйона людей. Зростання порівняно з 2021 роком склало 66,15%.

При цьому на першому місці за кількістю туристів опинилася Росія. До першої трійки увійшли також Німеччина та Іран, до п’ятірки — Саудівська Аравія та США. Що цікаво, 2021 року на перших місцях були Німеччина та Іран, Росія була на третьому місці.