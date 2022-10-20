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Стало відомо, які послуги в готелях Туреччини будуть оподатковуватись

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо, які послуги в готелях Туреччини будуть оподатковуватись на проживання

З 1 січня 2023 р. у Туреччині почне діяти податок на проживання у готелях та інших об’єктах розміщення. Він складе 2% від наданих готелем послуг, до яких входять: сам нічліг, харчування, надання басейну, анімація, спа-процедури та ін. Якщо турист відвідує термальний готель, але на його території не ночує, то від податку його звільнять.

Поки що в Туреччині не пояснюють, яким чином відпочиваючі оплачуватимуть збір. Експерти вважають, що для організованих туристів суму податку включать у вартість туру, а самостійним доведеться вносити кошти на ресепшен.

Готельний бізнес Туреччини проти нового збору, тому не виключено, що його впровадження перенесуть на пізніший термін.

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