Стало відомо, наскільки подорожчають готелі Туреччини наступного року, і коли таке зростання цін припиниться

Ціни в турецьких готелях – принаймні, якщо говорити про готелі Стамбула – залишають «ковідний мінімум» і стрімко зростають. 2023 року експерти передбачають зростання як мінімум на 20%. При цьому готельєри впевнені — якщо не буде «інфляції та рецесії», то туристи насамперед європейці з цим підвищенням впораються, тобто, воно їх не відлякає. Інакше туризм серйозно постраждає. Таку оцінку озвучив у турецьких ЗМІ голова ради директорів Levni Hotels Айдин Караджабай.

За його словами, він очікує приблизно на 0% зростання цін у 2023 році «з поверненням бронювань до норми». У точних цифрах ціни на номери, що впали до 70 євро через коронавірус, перевищили 120 євро. І як мінімум протягом 2023 року, коли зберігатиметься активний попит з боку туристів, які відклали поїздки на час ковіда, тренд зберігатиметься. Проте бурхливе зростання цін припиниться до 2024 року, вважає експерт.

«Поки що, незважаючи на розмови про рецесію та інфляцію, наші ціни є прийнятними для західних туристів. Якщо буде і інфляція, і рецесія, то туризм також постраждає. Однак ситуація поки що не зрозуміла», – заявив пан Караджабай.

Нагадаємо, що раніше про підвищення цін говорили інші турецькі експерти. Так, Мюберра Ересін, президент Турецької асоціації готельєрів (TÜROB) заявляла наступне: «Добова вартість номера в Туреччині у вересні 2022 року в середньому становила 142,2 євро. У 2019 році цей показник становив 83,33 євро. Виторг на номер від загальної кількості номерів у вересні 2022 року склав 110,6 євро. 2019 року цей показник становив 61,9 євро», – розповіла турецький експерт. Тобто, ціна зросла практично вдвічі.

При цьому готелям за фактом подітися нікуди — причина зростання не лише підвищеного попиту туристів, а й об’єктивних обставин — на самі готелі «давить» підвищення цін на необхідні ресурси, насамперед — на електрику. В даний час ціна на електрику в Туреччині для готелів складає 1,3 ліри за кіловат. Однак у повідомленні від місцевої основної енергетичної компанії Enerji SA, що стало приводом для паніки, стверджується, що до кінця року ціна зросте на 100% – до 2.6 ліри, а в січні ще раз, склавши 3.6 ліри.

При цьому від вартості електрики готелі залежать критично – можна згадати хоча б тільки кондиціонери в номерах, які й влітку споживають величезну кількість кіловат, і взимку, вже працюючи на підігрів. Додавши сюди таку очевидну витрату міжсезоння та зимового сезону як підігрів басейнів у багатьох затребуваних готелях, як банальне збільшення часу роботи всього освітлення через короткий світловий день. Крім того, подорожчання енергії в країні веде до загального подорожчання продуктів харчування, що також тисне на готелі. Подробиці у матеріалі «DIP» «Турецькі готелі в паніці: вони були офіційно приголомшені новими цінами».