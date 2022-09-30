Стало відомо, чому в Туреччині побільшало відмов у видачі шенгенських віз

Євросоюз назвав свою причину високого рівня відмов у шенгенських візах для громадян Туреччини. Це неправдиві відомості в анкетах та неповний пакет документів.

Глава Представництва Європейського союзу в Туреччині Ніколаус Мейєр-Ландрут вкотре прокоментував збільшення кількості відмов у видачі шенгенських віз громадянам Туреччини, повторивши свої заяви про те, що це питання не є політичним.

Посол заявив турецькій газеті Daily Hürriyet: твердження про те, що зростаючий відсоток відмов носить політичний характер, не відповідають дійсності, і причиною цих показників є зростання кількості некоректно заповнених документів, що не пройшли перевірку, і неповний їх комплект.

«Я маю дуже чітко прояснити один момент. Ми стикаємося із практичними проблемами, які намагаємося вирішити, це не політичне питання. Ми бачимо збільшення кількості відмов, тому що ми бачимо більше підроблених документів та неповних заяв», – зазначив він в інтерв’ю.

За словами посла, посольства та консульства держав Шенгенської зони зіткнулися з різким збільшенням кількості заяв, отриманих після скасування обмежень, пов’язаних із коронавірусом, не лише у Туреччині, а й у всьому світі.

В результаті, за його словами, кількість заяв призвела до збільшення часу обробки та очікування, що створює проблеми не тільки для мандрівників, а й для співробітників посольств, яким доводиться мати справу з цією кількістю заяв на отримання візи, що накопичилася.

В останні роки частка громадян Туреччини, яким відмовляють у отриманні шенгенської візи, постійно збільшується:

У 2021 році подано 271 977 заявок, 16,5 відсотків відхилено

2020 рік – подано 229 282 заявки, відхилено 12,5%

2019 рік – подано 906 862 заявки, відхилено 9,6%

2018 рік – подано 879 240 заявок, відхилено 8,4%

2017 рік – подано 971 710 заявок, відхилено 6,4%

2016 рік – подано 937 487 заявок, відхилено 4,4%

2015 рік – подано 900 789 заявок, відхилено 3,8%

2014 рік – подано 813 339 заявок, відхилено 4,4%

Через ситуацію, що склалася, багато хто не зміг виїхати провідати членів сім’ї і зайнятися діяльністю, пов’язаною з роботою.

Турецька влада різко критикувала зростаючу кількість відмов, навіть представивши звіт Раді Європейського Союзу у спробі вирішити це питання. Очікується, що доповідь буде обговорена у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у жовтні.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу раніше звинуватив ЄС у навмисному ускладненні та подовженні візових процедур для турецьких громадян із політичних причин.

Однак наприкінці серпня представник ЄС у Туреччині Мейєр-Ландрут підкреслив, що затримка в опрацюванні заяв на отримання візи та збільшення кількості відмов у видачі віз не є політичними або стосуються виключно громадян Туреччини. Вона назвала показники відмов лише «трохи вище за середньосвітові».

Дипломат також прокоментував питання про членство Туреччини в ЄС, зазначивши, що наразі Туреччина є «найбільшим кандидатом на вступ до ЄС».