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ТуреччинаТуризм

Стала відома дата, коли в Анталії закінчується купальний сезон

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стала відома дата, коли в Анталії закінчується купальний сезон

«Пляжна» погода в Анталії почне псуватися в середині цього тижня — вже з четверга, 17 листопада, турецькі синоптики пообіцяли туристам початок дощів на цьому середземноморському курорті і падіння денної температури до +18-20 градусів. Причому дощова погода протримається довго та фактично закінчить купальний сезон 2022 року.

Однак найближчими днями в Анталії тепла погода – вдень близько +25-26, яскраве сонце, море теж досить тепле – близько +23 градуси, що дозволяє любителям цілком комфортно викупатися. Але довго така погода не протримається — вже у четвер прийде мінлива хмарність із високою ймовірністю дощу, температура впаде до +19 градусів вдень та до +15 уночі.

Дощі, за оцінками синоптиків, будуть тривалими — на початок останнього тижня листопада, тобто, до 21.11. Весь цей час температура не підніматиметься вище +21 градуса, у деякі дні обіцяють +18. Тож купальний сезон в Анталії буде «закритий».

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