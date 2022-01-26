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Спати на підлозі Duty Free виявилося розкішшю: туристка розповіла про жах в аеропорту Туреччини

Гліб Парфененко
Спати на підлозі Duty Free виявилося розкішшю: туристка розповіла про жах в аеропорту Туреччини

Історію своїх лих в аеропорту Стамбула, заблокованого завірюхою, розповіла “Турпрому” туристка із Санкт-Петербурга. Ніч їй довелося провести на підлозі, і їй ще пощастило, що це виявилася зона Duty Free – розповіла туристка. При цьому вона наголосила, що з Росії туристам особливо не пощастило.

За словами туристки, їй не пощастило застрягти в Стамбулі, чекаючи на стикувальний рейс до міста Дар-ес-Салам (Танзанія) авіакомпанії Turkish Airlines. Насамперед вона відзначила крайню нелюбовність представників перевізника. Причому, слід зазначити, вибіркову. «У Turkish Airlines заявили, що не зобов’язані нам нічого надавати, що немає сполучення з містом, тому вони нас нікуди не можуть відправити. Зі мною в черзі стояли дві російські дівчинм, які живуть у США, їх із черги забрали і кудись відвели, бо на території аеропорту все-таки є готель та їх кудись розмістили. Забрали туристів зі США, Марокко та Італії, вони не стирчать в аеропорту, а нам кажуть, що сполучення зі Стамбулом немає, – розповіла постраждала туристка News.ru.

При цьому вона наголосила, що їй ще пощастило. Спати їм довелося «в luxury zone, Duty Free», де все по-божому і людей мало», на відміну від «гейтів, де довелося провести ніч на 25 січня, де багато пасажирів, холодно і темно».

Нагадаємо, що причиною НП став сильний снігопад, який паралізував авіаперевезення в аеропорту Стамбула ще в понеділок. Як туристам довелося дві ночі провести «в голоді та в холоді» – читайте за посиланням.

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