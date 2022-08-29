Шокуючий напад черепахи на туристку в Туреччині: покусане стегно і рука

Російська туристка вирушила купатися в море рано-вранці і стала жертвою шокуючого нападу морської черепахи виду каретта-каретта на мілководді. Постраждали стегно та рука. Інцидент стався у курортній провінції Анталія минулого тижня.

64-річна громадянка Росії відпочивала на громадському пляжі та купалася у Середземному морі, повідомив Sozcu. В один із запливів і стався подвійний напад. Жінка пливла на спині, коли відчула сильний біль у стегні. То була перша атака. Далі була друга – укус за ліву руку.

На допомогу туристці поспішив рятувальник, який чергував на березі. Однак і він потрапив під роздачу – черепаха вкусила його за плече. Незабаром тварина відступила. Постраждалій туристці допомогли дістатися спочатку готелю, де вона зупинилася, а потім до лікарні. Лікарі зафіксували серйозні гематоми на стегні та сліди від стискання потужних щелеп.

«Я деякий час плавала та поверталася на берег. Коли я була за 4-5 метрів від пляжу, я хотіла полежати у воді на спині. Раптом я відчула сильний біль у стегні, мабуть, її щелепи були дуже сильними. Я не зрозуміла, що сталося і почала відбиватися. Потім був укус за руку. До мене приплив рятувальник, але черепаха напала і на нього теж. Рятівник сказав, щоб я негайно виходила на берег, а сам лишився з твариною. Я так злякалася, що ще довго не заходитиму в море», – розповіла росіянка і передала слова подяки мужньому рятувальнику.

Очевидці, які спостерігали за НП на пляжі, встигли зняти відео з агресивною черепахою. За їхніми словами, тварина знаходилася на мілководді, всього за 5-10 метрів від берега – у зоні купання туристів.

Росіянка стала не першою жертвою нападу черепах у популярному курортному районі. За останні 15 днів внаслідок атак постраждали ще 11 відпочиваючих. Викладач Факультету Аквакультури Університету Акденіза, рофесор Мехмет Гекоглу повідомив, що іноді траплялися напади біля берегів курортних зон Лари, Белека та Сіде, де було помічено багато черепах цього виду. Вчений пояснив, що засилля берегової лінії готелями та зонами відпочинку витіснило морських черепах, які потребують вільного виходу на пляж: «Але скрізь люди, живим істотам нема куди вибратися. Звідси й напади. Ми знаємо, що атаки зазвичай трапляються ближче до полудня і на мілководді».

Довідка: Головаста морська черепаха або каретта (Caretta caretta) – вид морських черепах, єдиний представник роду логерхеди або головасті морські черепахи, що залишився. Доросла особина досягає довжини 95 см і маси від 100 до 200 кг. Зубов у неї немає, але щелепа сильна і небо дуже гостре. Харчується переважно молюсками та ракоподібними, а також рибами, медузами, губками.

Самки відкладають яйця вночі, 4-5 разів за сезон, навесні та восени. У кладці від 100 до 126 яєць із шкірястою оболонкою діаметром близько 4 см. Черепашки вилуплюються через 1-2 місяці, кілька годин проводять у гнізді, а потім дружно вилазять із піску і прямують до моря.