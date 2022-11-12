Російський турист в Анталії вбив оператора громадського туалету через 2 ліри

Жахливий інцидент стався в турецькій курортній провінції Анталія: російський турист посперечався з оператором громадського туалету через плату в 2 ліри (4 гривні за поточним курсом), а потім убив його. Підозрюваного заарештовано.

25 жовтня в районі Кемера в Анталії, 60-річний Мехмет Озджан, який був оператором громадського туалету на парковці, повідомив російського туриста, що у нього не вистачає 2 турецькі ліри, щоб скористатися кабінкою. Ці слова привели мандрівника в сказ: він ударив турка кулаком в обличчя, чоловік втратив рівновагу і вдарився головою об асфальт, передав Sabah. Незабаром у турка почався крововилив у мозок і, на жаль, через тиждень він помер у лікарні.

У рамках розслідування, розпочатого у зв’язку зі смертю, поліція вивчила записи з камер спостереження, розташованих на околицях. Посилаючись на свідчення 60 осіб, правоохоронці встановили, що особа, яка вчинила інцидент, є громадянином Росії. Поліція вжила всіх заходів для його затримання. Про затриманого поки що відомо небагато: це російський турист, який займався боксом. Тепер він перебуває під вартою в очікуванні суду.

Як з’ясувалося пізніше, убитий був хворий на рак і доглядав дочку-інваліда. Це підтвердив його племінник. Убиті горем родичі вимагають відплати: «У мого дядька був рак. І він мав дочку-інваліда. Нападник був боксером. Він ударив і вбив хворого на рак за те, що в нього самого не вистачило 2 ліри. Дядько помер у лікарні. Це не зійде з рук тому, хто це зробив».