Російську туристку зґвалтували груповим способом аніматори готелю у Туреччині через переплату за екскурсію

Про шокуючу скандальну подію, в Туреччині розповів Telegram-канал «НеМалахов»: російську туристку, 45-річну москвичку, зґвалтував аніматор турецького готелю разом зі своїм родичем. Як повідомляється, все трапилося тоді, коли росіянка спробувала домогтися від співробітника готелю повернення грошей за явно завищений цінник на екскурсії.

За даними не названого джерела, все трапилося на курорті Манавгат (провінція Анталія). Російська туристка відпочивала у неназваному готелі з чоловіком та дитиною. “Аніматор-качок” Ахмед, за даними каналу, “розважав туристів на пляжі”. І в якийсь момент з’ясувалося, що за екскурсії «родина жінки переплатила 150 євро».

«М’язистий атлет уважно вислухав претензії москвички і погодився повернути гроші. В цей же час дитина росіянки захворіла. Тому їй і чоловікові довелося виходити на променад поодинці. Одного вечора туристка зустріла Ахмеда та його двоюрідного брата. Жінка нагадала про гроші, і аніматор-качок запропонував проїхати до найближчого банкомату», – пише телеграм-канал.

Далі, «Ахмед покермував у бік банкомату, але приїхав до моря», – пишуть автори каналу. «Несподівано мотоцикл підстрибнув на піщаних вибоїнах, і всі троє впали один на одного. Ахмед запропонував пасажирці зайнятися груповим сексом. Жінка сказала “ні”. Тоді чоловіки силою оволоділи нею. У готелі росіянка у сльозах все розповіла чоловікові», – додають вони. Чи звернулися туристи до поліції — інформація відсутня, але готелі подібні інциденти зазвичай намагаються замовчувати, щоби не втрачати своєї репутації.