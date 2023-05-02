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Прощавайте жебраки : у Туреччині змінюють концепцію туризму

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жебракам тут не місце: ще один популярний курорт Іспанії починає боротися з масовим туризмом, тепер там чекають лише багатих і за квотами

“Туреччині потрібні не нові ліжка, а якісний туризм”, – таку зміну концепції туризму окреслив міністр культури та туризму Мехмет Ерсой. Судячи з усього, Туреччина підписується під загальносвітовим трендом переорієнтації з масового туризму на туризм тільки для багатих, і каже «бюджетним» відвідувачам – «прощайте, злидні». Звісно, це робиться під гаслом необхідності «якісного туризму», збереження природи, культури тощо.

Як повідомляють у турецькій пресі, пан Ерсой, виступаючи із заявою перед журналістами після відвідин стародавнього міста Олімпос в Анталії, підтвердив, що у найближчих планах Туреччини отримати 60 млн туристів та 56 млрд доходу у 2023 році.

При цьому міністр зазначив, що головною метою стануть не «нові ліжка», а «якісний туризм».

Міністр наголосив, що вони встановили критерії програми сталого туризму Туреччини для об’єктів розміщення, і дотримання цих критеріїв стало обов’язковим, а далі заявив буквально таке. «Нам не потрібна кількість ліжок, особливо в Анталії. Нам необхідно зробити туризм кваліфікованим, щоб стійко захищати нашу культурну та природну спадщину, яка відрізняє його від наших конкурентів, та керувати ним найбільш точним та безпечним способом. Також міністр заявив про плани «вивчити місткість у регіонах, проаналізувати якість готелів, а потім вжити заходів для підвищення якості засобів розміщення, щоб підвищити їхні стандарти.

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