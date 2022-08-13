Про знижки забудьте: турецькі готелі Анталії заявили про долю спецпропозицій та розпродажів

Забудьте про знижки, в Анталії хороший сезон — майже так буквально прокоментував долю спецпропозицій, вірніше їхню майже повну відсутність на даний момент і в найближчому майбутньому Глава ради Середземноморського регіону Асоціації туристичних агенцій Туреччини (TURSAB) Феріт Тургут. «Знижки в турецьких готелях на актуальному порядку денному не стоять», – підкреслив він, виступаючи в турецьких ЗМІ.

За його словами, серпень радує готелі та туроператорів Туреччини стабільним і при цьому високим попитом. Якщо він утримається і у вересні-жовтні, то Анталія «наздожене і пережене» найоптимістичніші прогнози. За оцінками чиновника, в оксамитовому сезоні – тобто у вересні-жовтні, Анталія може прийняти ще 3 млн туристів, що призведе країну до цільового показника 10 млн туристів за рік.

Він наголосив, що незважаючи на всі актуальні проблеми, ситуацію в туризмі Туреччини не можна назвати несприятливою, а лише в цьому випадку туроператори переходять до політики знижок. “Попит у липні-серпні показує нам, що ці знижки мало потрібні”, – заявив пан Тургут.

При цьому на дешеву осінь туристи можуть не розраховувати — на якісні готелі вже спостерігається високий попит з боку європейських туристів. Нагадаємо, що після дворічної перерви на пандемію турпотік за липень та серпень в Анталії вже досяг показників 2019 року – найкращого періоду в історії прибережного регіону Туреччини.

Представники туристичного сектора пояснили, що номери в готелях Анталії повністю викуплені туристами до середини серпня та на весь вересень. Станом на кінець липня в Анталію лише повітрям за 7 місяців прибули 6 млн 711 тис. іноземних туристів. Це на 97% більше ніж за аналогічний період минулого року. Подробиці читайте за цим посиланням.