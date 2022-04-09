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Популярний курорт Туреччини заявив, що попри війну в Україні вже заповнений на 60%

Гліб Парфененко
Популярний курорт Туреччини заявив, що вже заповнений на 60%

Популярне курортне місто Мармарис (провінція Мугла), незважаючи на відтік відпочиваючих через війну в Україні, почало приймати туристів цього сезону. Як заявив у турецьких ЗМІ директор із бронювання п’ятизіркового готелю Алі Башлі, заповнюваність готелів проходить в інтенсивному темпі. Зараз у низці готелів вона досягла 60 відсотків.

Більшість приїжджих – гості із Великобританії, Ізраїлю, Бельгії та Ірану. Туристи, що відвідують знамените південно-західне турецьке місто, вже засмагають на пляжі та купаються у морі. Погода приваблює курортникам: температура повітря тримається на позначці вище +23°C.

Глава відділу бронювання зазначив, що, незважаючи на обнадійливо високу щільність туристів у готелях, туризм курорту тривожиться про війну в Україні та за результати українсько-російського турпотоку.

«Наше перше бажання – ми хочемо, щоб війна закінчилася і було досягнуто миру. Станом на 14 березня ми відкрили сезон із нашими іранськими гостями, а з англійцями, які прибули 27 березня, наші готелі вже досягли 60-відсоткової заповнюваності. Наша мета для бронювань, які постраждали від подій в Україні, полягає в тому, щоб досягти рівня зайнятості у 2019 році. Для цього ми вживаємо необхідних кроків. Окрім Великобританії, ведуться переговори також щодо ринків інших європейських країн: Румунії, Болгарії та Сербії. Ми мали серйозне збільшення резервування з близькосхідного ринку, особливо у святкові дні», – зазначив він, маючи на увазі священний місяць Рамадан.

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