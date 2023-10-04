Популярна мережа готелів у Туреччині змінить ім’я

Турецька готельна мережа Alva Donna Hotels, в яку входять Alva Donna Exclusive Hotel Belek (Белек), Alva Donna World Palace Kemer (Кемер) та Alva Donna Beach Resort Side (Сіде), з 1 листопада змінить назву на Dobedan Hotels. Про це повідомляється у релізі, отриманому турагентами.

«Структура компанії, керівництво та кадрова політика залишаються незмінними. Одночасно з виведенням на ринок нової марки для гостей будуть представлені додаткові сервіси харчування та напоїв, реновація певних територій, а також розширені можливості концепцій готелів, які будуть представлені до вашої уваги наприкінці жовтня 2023 року», – пояснюється в релізі.

Ребрендинг мережі Alva Donna пов’язаний зі смертю її власника, що сталася влітку. За однією з неофіційних версій готелі перейшли у спадок близьким родичам, і тепер у кожного з трьох готелів буде свій власник. За іншою версією, вся мережа викуплена одним новим власником.

Очевидно, підготовка до ребрендингу розпочалася ще серпні. Саме тоді в соцмережах з’явилися перші повідомлення від туристів, які відпочивали в Alva Donna, які помітили, що у готелях почали міняти вивіски на Dobedan.

Судячи з коментарів у соцмережах, кардинальних змін у сервісі готелів відпочиваючі наразі не помітили. А ось у турагентській спільноті, де також обговорюють тему, помітне деяке занепокоєння. «Як відомо, нова мітла по-новому мете. Чи виявиться злагоджений колектив у кожному готелі, поки не ясно. Так, територія та пляжі залишаться незмінними, але це сфера гостинності насамперед, і тут все залежить від людей», – пише у професійному чаті один із турагентів. А інший додає: Бренд Alva Donna був широко відомий на ринку. Немає впевненості, що ребрендинг у цьому випадку піде на користь мережі».