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Туреччина

Понад 99 людей постраждали внаслідок аварії автобуса у Стамбулі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Понад 99 людей постраждали внаслідок аварії метробуса у Стамбулі

Щонайменше 99 людей отримали поранення внаслідок зіткнення автобусів міського метро у стамбульському районі Авджаллар у п’ятницю ввечері, але ніхто не загинув, повідомив представник метрополії Валіят Алі Ерлікая. Аварія сталася в сутінках в самий піковий час для громадського транспорту в Стамбулі.

Система Metrobus має 45 станцій, які слідують кільцевою дорогою мегаполісу через район Авджалар, де проживає велика кількість емігрантів, Зінджирлікю та Босфорський міст до Сутлучешме, використовуючи виділені автобусні смуги майже по всій довжині маршруту. Два автобуси метро зіткнулися на одній із зупинок на лінії біля Авджілара. Два інші автомобілі, що їхали за ними, врізалися в машини, що вже зіткнулися, повідомляє BTA.

Причина аварії не повідомляється. На місце події були негайно направлені машини швидкої допомоги, пожежні та поліцейські команди.

Деяким постраждалим було надано допомогу на місці, інші були госпіталізовані до найближчих лікарень. Про постраждалих не повідомлялося.

Рух по центральній дорозі від міста до “Авджалара” перекрили на кілька годин. Після аварії частина пасажирів вийшла через огорожу на проїжджу частину траси D100 (E5) і поставила під загрозу своє життя, через що поліція на деякий час перекрила трасу.

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