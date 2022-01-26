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Туреччина

Понад 150 автомобілів застрягли на засніженій дорозі в Анталії

Гліб Парфененко
Понад 100 автомобілів застрягли на засніженій дорозі в Анталії

Понад 150 автомобілів застрягли на засніженій дорозі у середземноморському районі турецької Анталії, повідомили турецькі телеканали CNN-Turk та TRT-Haber.

Водії автомобілів змушені були зупинитися на різних ділянках дороги Каш-Демре після того, як у другій половині дня раптово почався сильний снігопад. Більшість автомобілів були без зимової гуми та ланцюгів.

Сильний снігопад у регіоні продовжується. Снігоочисники відправлені, але поки що ситуація залишається складною.

У понеділок у середземноморському місті Анталія випав сніг уперше майже за 30 років, детальніше у матеріалі “Всі в шоці” – В Анталії вперше за 29 років випав сніг

Незвичайне для регіону явище здивувало місцевих жителів.

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