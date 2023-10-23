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Почалися скасування бронювань до Анталії з однієї причини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почалися скасування бронювань до Анталії з однієї причини

“Ми стурбовані сезоном 2024 року”, – заявили експерти з туризму з Анталії. На популярному турецькому курорті почалися масові скасування бронювань.

Бронювання знімають туристи з Близького Сходу, і причина цього — ситуація в Ізраїлі та навколо нього. Як цитує місцевих експертів турринку турецьке видання Turizm Ajansi, скасування розпочалося як із боку ізраїльських туристів, так і туристів з інших країн регіону, насамперед з Лівану.

«Польоти з Ізраїлем, який входить до країн, що відправляють найбільшу кількість туристів до Анталії повітрям, на деякий час припинені, а дата їх поновлення нікому не відома», – пояснили експерти.

Поточна ситуація впливає вже і на літній сезон 2024 року. Як заявив Мухаммет Інджі, представник готелю в районі Коньяалти: «Нині в нашому готелі немає ізраїльських гостей. Однак серед отриманих нами бронювань на новий період з березня до квітня вже були гості з Ізраїлю. Але зараз ми отримали вже 5 запитів на ануляцію бронювання», – заявив він.

Як додав Ісмаїл Чаглар, генеральний менеджер 5-зіркового готелю в регіоні Кунду, цього року до Анталії приїхало близько 500 тисяч гостей з Ізраїлю, Йорданії та Лівану. Проте, за прогнозами готельєра, ситуація «виразно негативно вплине на наступний сезон».

«Продажі та маркетингова діяльність розпочинаються у зимові місяці. І ми не знаємо, як тепер просувати свої послуги на Близькому Сході. Більше того, навіть на європейському ринку видно тренд на зниження активності туристів щодо Туреччини», – оцінив Чаглар.

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