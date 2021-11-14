Почалося супер-раніше бронювання: тури до Туреччини почали продавати вже на літо 2023 року

Туристи настільки рвуться до Туреччини, що забезпечили не лише серйозний попит на бронювання турів сезону 2022 року, а й навіть дозволили супер-раннє бронювання на сезон 2023 – чого раніше ніколи у туризмі не зустрічалося. Щоправда, йдеться не про український, а про британський туристичний ринок. Втім, не виключено, що якщо британський досвід виявиться вдалим, то в Україні туроператори його також візьмуть на озброєння.

Про таке супер-раннє бронювання за півтора року вперед розповів Гаррі Вілсон, генеральний директор Easyjet Holidays, який зустрівся з головою правління Diana Travel Бураком Тонбулом в Анталії та розповів турецькій стороні про перспективи.

Так, за його словами, Easyjet як авіакомпанія готова за короткий час збільшити пропускну спроможність із 600 тисяч місць до Туреччини до 1 мільйона. «Наша найбільша мета – зробити Easyjet авіакомпанією, яка доставляє найбільшу кількість туристів із Європи до Туреччини. Як туроператор ми дивимося на продаж у 2022 році, і бачимо, що ми отримуємо масові запити на бронювання. На додаток до цього ми також відкрили продажі 2023 року», – заявив Вілсон.

Очікується, що туроператор зосередиться на Анталії, Даламані, Бодрумі та Ізмірі. Найбільш важливим критерієм щодо напрямів є співвідношення ціни і якості готелів.

«В даний час ми виконуємо польоти за 4 напрямками в Туреччині. Даламан і західні напрямки – класичні напрямки, які віддають перевагу британським туристам в Туреччині. Зважаючи на те, що може запропонувати Анталія, як у плані готелів, так і об’єктів за їх межами, ми також розраховуємо, що курорт буде привабливим для британських туристів. Як Easyjet, ми продовжимо літати до Анталії всю зиму – 7 щотижневих планів польотів із трьох аеропортів Великобританії, а до літнього сезону почнемо розширюватись», – додав глава британського туроператора.