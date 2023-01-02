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ТуреччинаТуризм

Почалася ануляція турів на популярний курорт Туреччини: названо причину

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почалася ануляція турів на популярний курорт Туреччини: названо причину

Перші групи туристів почали прибувати на гірськолижні курорти Туреччини, але не все пройшло безхмарно. Якщо на курорті Ерзурум Паландонкен туристи вже «насолоджуються катанням та снігом», як запевняють турецькі ЗМІ, то на Улудазі, за їхніми оцінками, ситуація сумніша — почалася ануляція турів. Причина – недостатня кількість снігового покриву.

«Підготовку до Нового року завершено в готелях, місткістю близько 5 тисяч місць, і всій турсфері Улудагу. Однак відсутність снігу спричинила скасування бронювання перед Різдвом. Готелі в Улудазі, де у попередні роки не було місця для зустрічі Нового року, зустрінуть новий рік із 50-відсотковим завантаженням», – пишуть турецькі ЗМІ.

При цьому, хоча обіцяють, що температура знизиться, проте за інформацією, отриманою від Головного управління гідрометеорології, найближчими днями та на початку нового року снігопадів не очікується. Втім, цілком імовірно, що більшість завантаження забезпечать курорту іноземні туристи, оскільки анулювати тур важко через неминучу втрату грошей, швидше за все анулюють броні внутрішні туристи.

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