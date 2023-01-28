По відпочиноку росіян в Туреччині завдано удару: США вимагають не перевозити туди росіян Боїнгами

По літньому сезону 2023 та відпочинку росіян у Туреччині завдано удару: США вимагають не перевозити туди росіян Боїнгами. Як повідомляють турецькі ЗМІ, посилаючись у свою чергу на Forex News та Wall Street Journal, офіційний представник США заявив, що вони «попередили громадян Туреччини про ризики», з якими вони зіткнуться, порушуючи ембарго щодо Росії. У тому числі він заявив, що «забезпечення дозаправкою та запчастинами російських літаків американського виробництва може бути порушенням санкцій».

Загрози, слід сказати, озвучені серйозні. Турків буквально попереджають — вони ризикують отримати «тюремний термін, штраф і втрату експортних привілеїв» за порушення американських санкцій, якщо вони надають дозаправку та запчастини для літаків американського виробництва, що літають з Росії та Білорусі.

Цю загрозу, за повідомленням видання, передала турецьким чиновникам помічник міністра торгівлі США з питань експортного контролю Теа Розмен Кендлер. Турецьке МЗС ситуацію поки що ніяк не коментує. Американські джерела недвозначно назвали ситуацію «важливою перевіркою», чи зможуть США та їхні союзники ізолювати Росію в довгостроковій перспективі, і чи зможе країна агресор «знайти спосіб зберегти свою економічну активність, особливо за допомогою третіх країн».

Судячи з досвіду попереднього історією з картами «МИР», коли турецькі банки підкорилися американським санкціям, а бізнесмени довго шукали неофіційні обхідні маршрути, перспективи у літнього туристичного сезону Туреччиною не надто райдужні. Для розуміння масштабів: за даними авіаційно-аналітичної компанії Cirium, лише з 1 жовтня і лише російські перевізники виконали понад 2.1 тисячі рейсів до Туреччини на американських Boeing.