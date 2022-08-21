По туризму Туреччини завдано удару: тури скасовуються, візи не видаються, турфірми в шоці

Заборона країн Євросоюзу на видачу віз спочатку російським туристам, а тепер і зростаюча частка відмов турецьким громадянам в отриманні шенгену вдарила по закордонних турах. Лише за підсумками минулого місяця було скасовано близько 40 виїздів із Туреччини, жертвами яких стали 500 туристів, повідомляє газета Turizmguncel. Причому сплачений консульський збір при відмові у візі ніхто громадянам не повертає.

Країни Європейського союзу негативно реагують на заяви багатьох турецьких громадян про отримання віз через збільшення кількості заявок, які приїхали в ЄС, на отримання притулку на час геополітичних потрясінь. Зазначається, що підвищений рівень відмов негативно позначається на туризмі Туреччини — виїздах за кордон.

Туристичні агентства Туреччини відзначають зрушення, що шокують, у термінах на подачу заяв. За словами, консульства занадто сильно відкладають співбесіди через переповненість, і зазначають, що співбесіди, які раніше призначалися протягом семи, трьох або навіть одного дня, тепер призначаються на місяць пізніше.

Серед європейських країн намітилися антилідери щодо відмови у видачі шенгену — це Італія, Австрія, Чехія, Іспанія. Через відмови та порушення термінів розгляду заявок принаймні одна турфірма скасувала сумарно 40 турів за участю 500 осіб і зазнала збитків у розмірі 200-300 тисяч євро.

Втім, у разі відмови у видачі візи туристи позбавляються не всієї суми туру. Це відбувається завдяки сплаті страховки. Але гроші втрачають агенції та туроператори. Так, представник однієї з турфірм розповів виданню про зростання відмов з боку Європи. Якщо раніше кількість відмов у видачі візи становила 2-3 (2-3%) із 100 осіб, то тепер вона збільшилася до 20-30 (20-30%). При цьому наголошувалося, що в турі із 40 осіб 5-6 мандрівників, як правило, залишаються без віз, а отже, агенції змушені покривати за них витрати. Крім того, аналітики сектора поділилися інформацією про те, що досі щонайменше 100 тисяч людей не змогли взяти участь у запланованих туристичних поїздках.