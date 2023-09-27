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По туризму Туреччини завдано сильного удару звідки і не чекали

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Сильного удару звідки не чекали отримав туризм Туреччини. Йдеться не про геополічну ситуацію, а про нашестя медуз на західному узбережжі країни, яке з початку серпня скоротило кількість туристів там відразу на 70% і негативно позначилося на туризмі в цьому регіоні. Екологи та вчені бачать у цьому явищі наслідок зміни клімату та інших екологічних факторів.

Масова поява великих морських істот у туристичному районі Ізміра Фоча налякала відпочиваючих, повідомила турецька газета Turizm Ajansi. Великі медузи влаштувалися насамперед у прибережному районі портів Бююкденіз та Кючюкденіз – безпосередньо в зонах, де купається більшість відпочиваючих. При цьому на відстані 4-5 км від пляжів у воді їх практично немає. Також їх майже немає на диких пляжах.

Ситуація призвела до того, що пляжі в цих локаціях практично порожні. А купальники змушені обережно вибирати місця для плавання та відпочинку. Це спричинило те, що пляжі в районному центрі залишилися порожніми. За словами експертів, це явище пов’язане із зміною клімату та іншими екологічними факторами. Пік проблеми припав на частину туристичного сезону — серпень та вересень. Це викликало занепокоєння вчених та морських фахівців, які закликають вживати заходів для вирішення проблеми.

Цікаво, що навіть досвідчений 86-річний моряк Мустафа Дінлер, який працював у морі понад 50 років, ніколи раніше не бачив такої великої кількості медуз у Фочі. «Досі я ніколи не зустрічав такої кількості медуз. Я підозрюю, що це пов’язано із зміною клімату. Є різні речі, які впливають на ці істоти. Схоже, нічого не вдієш. Вони йдуть із океану. Останнім часом вони живуть у наших водах і помирають також тут», — привело видання слова рибалки.

Природну аномалію підтвердив і власник туристичного бізнесу у Фоче Себахаттін Караджа. Він також звернув увагу на те, що тривала присутність медуз у західному регіоні країни є рідкістю. Надмірна популяція цих істот у водах популярних пляжів завдала серйозної шкоди туризму цього року, особливо у серпні та вересні. Він зазначив, що це було непередбачувано і спричиненою зміною клімату явищем, що позначилося на перспективах туризму у цьому регіоні.

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