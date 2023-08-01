Пляж популярного турецького курорту закрили через десятки боєприпасів, що не розірвалися

Пляж на популярному чорноморському курорті Шиле на околицях Стамбула закрили через виявлення десятків боєприпасів, що не розірвалися, передає телеканал NTV.

Підозрілі предмети на дні помітив один із відпочивальників на пляжі Софулар і повідомив про це правоохоронцям. Поліцейські звільнили узбережжя від людей і розпочинати вилучення боєприпасів. Водолази, що занурилися в море, знайшли не менше 28 снарядів, 8 з них доставлені на сушу.

“В результаті перевірки, проведеної командуванням групи SAS командування ВМС, було встановлено, що підозрілі об’єкти були гарматними ядрами”, – повідомив губернатор Стамбула.

Уточнюється, що знайдені міни, що не розірвалися, будуть знешкоджені в середу, 2 серпня.