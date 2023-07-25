Пекло з Греції перемістилося до Туреччини: на курортах Анталії почалися пожежі, туристи почали побоюватися евакуацій

Увечері понеділка, тривожний сигнал пролунав для туристів, які відпочивають у Туреччині. Пекельна спека та посуха призвели до того, що на курортах Анталії почалися лісові пожежі. Туристи побоюються, що пекло Греції, що палає, у будь-який момент може «переміститися» до Туреччини, і навіть почали побоюватися евакуацій. Поки що в турецькій пресі місцеві чиновники запевняють, що туристичні об’єкти це не торкнулося, проте пожежі зафіксовані на курортних територіях.

Перше стихійне лихо зафіксували на добре знайомій нашим туристам трасі.

Близько 21.00 у лісі на узбіччі шосе Кемер-Анталья в районі Дегірмендері спалахнула пожежа. Посуха і сильний вітер призвели до того, що полум’я поширилося за мить. Для гасіння пожежі було направлено посилені пожежні бригади з Анталії та Кумлуджі. Навколишні населені пункти, які знаходяться під загрозою пожежі, також були евакуйовані як запобіжний засіб. При цьому за даними турецької преси, було госпіталізовано шістьох людей, що надихалися диму. Також евакуйовано 10 житлових будинків та місцеву лікарню.

Як додав губернатор Анталії Ерсін Язиджі заявив, що станом на 05:30 ранку з вогнем почали боротися і з повітря, з використанням 6 вертольотів та 4 літаків. При цьому, за деякими даними, вогонь вдалося загасити. Окремим номером заступника міністра внутрішніх справ Мюнір Каралоглу заявив, що вогонь не загрожує туристичним об’єктам.

Однак з огляду на те, що на курортах Туреччини стоїть спекотна погода без дощів, побоювання туристів продовжують «розвиватися» – і вони досить обґрунтовані.

Нагадаємо, у Туреччині «вогняне пекло» вже розверзалося — влітку 2021. Основний удар припав по курорту Мармаріс — де, як зараз у Греції, пожежі підходили впритул до готелів і доводилося евакуювати туристів. Були прогнози, що курорт не оговтається від наслідків протягом кількох років.