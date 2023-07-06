Пасажири намагалися взяти літак штурмом у Стамбулі: відео

Двоє пасажирів запізнилися на літак у Стамбулі, спробували взяти його штурмом та потрапили на відео. Кадри публікує турецька агенція DHA.

Злісними порушниками виявились батько та син із Ізраїлю. Зазначається, що чоловіки затрималися у дьюті-фрі та не змогли вчасно потрапити на рейс до Тель-Авіва.

За даними видання, коли ізраїльтяни підбігли до повітряного судна, його двері вже зачинили. Повідомляється, що зловмисники зламали двері рукава, зійшли з нього на землю і попрямували в бік літака, що відкотився від трапу. Чоловіки бігали навколо нього, намагаючись проникнути на борт, проте за деякий час були затримані.

Уточнюється, що мандрівники чинили опір працівникам аеропорту. Скрутити пасажирів змогли лише кілька великих співробітників повітряної гавані. Наразі батько та син чекають суду.