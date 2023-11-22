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ТуреччинаТуризм

Пасажирка народила дитину за кілька хвилин до зльоту в Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажирка народила дитину за кілька хвилин до зльоту в Туреччині

На рейсі зі Стамбула до Марселя у пасажирки несподівано почалися пологи, коли літак уже стояв на злітній смузі та готувався до руху.

Як пише New York Post, вагітна жінка почала відчувати сильний біль, коли екіпаж здійснював останні приготування до зльоту.

@femme_soumise #fypシ #plane ♬ A thousand years – Zeus

На відео з борту, знятому одним із пасажирів, видно, як медична бригада прямує до задньої частини літака, а потім пасажири аплодують, коли немовля, загорнуте в синю тканину, несуть по проходу.

Дитину, як повідомляється, доставили до найближчої лікарні швидкої допомоги для подальшого догляду.

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