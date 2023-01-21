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Опубліковано список найкращих готелів Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Опубліковано список найкращих готелів Туреччини

Найкращі готелі Туреччини вибрав на основі відгуків всіх туристів за 2022 рік європейський портал оцінювання та бронювання готелів HolidayCheck. Усього готелі «змагалися» у дванадцяти номінаціях, турецькі зуміли потрапити до шести з них, у тому числі в категорії «готелі з найкращим пляжем», «найкращі готелі «все включено», «найкращі сімейні готелі». При цьому один із готелів Туреччини потрапив до «золотого» списку — тобто, завоював нагороду п’ятий рік поспіль.

Примітка. Зазначимо, що ціни на готелі в Туреччині наступного літнього сезону можуть підскочити на 200% – подробиці читайте у матеріалі за цим посиланням.

Згідно з інформацією HolidayCheck, нагороджені готелі були обрані з-поміж об’єктів, що отримали найкращі оцінки у своєму регіоні. Для попадання в список готелі повинні мати рівень рекомендацій 90% і більше, а також отримати не менше 50 відгуків, зрозуміло з високою оцінкою, причому відгуки не повинні порушувати критерії сервісу. Загалом нагороду за підсумками минулого року вибороли 596 готелів на 122 курортах. З них 152 удостоєні «золотого» статусу, тобто отримують нагороду п’ять і більше років поспіль. У Туреччині таким готелем став TUI Blue Palm Garden – у містечку Кізілагач поблизу курорту Сіде.

Наводимо також список інших турецьких готелів, з номінаціями та місцями, які вони зайняли у цих списках:

Готелі з найкращим пляжем:

  • Arum Barut Collection
  • TUI Blue Palm Garden
  • Hotel Melas Resort
  • Lara Barut Collection
  • Delphin Deluxe Resort-
  • Rixos Premium Belek-
  • Hotel Thalia Unique-
  • Concorde De Luxe Resort-
  • Voyage Belek Golf & Spa
  • Hotel Botanik Platinum-
  • TUI BLUE Seno-
  • Voyage Torba

Найкращі сімейні готелі Туреччини

  • TUI Blue Palm Garden
  • Hotel Botanik Platinum
  • La Blanche Island

Найкращі готелі «Все включено»

  • Arum Barut Collection
  • TUI Blue Palm Garden
  • Hotel Melas Resort
  • Lara Barut Collection
  • Delphin Deluxe Resort
  • Rixos Premium Belek
  • Hotel Thalia Unique
  • Concorde De Luxe Resort
  • Voyage Belek Golf & Spa
  • Hotel Botanik Platinum-
  • TUI BLUE Seno-
  • Voyage Torba

Найкращі готелі для відпочинку

  • Arum Barut Collection
  • Rixos Premium Belek
  • Voyage Belek Golf & Spa
  • TUI BLUE Seno-
  • TUI MAGIC LIFE Sarıgerme
  • La Blanche Island Bodrum

Найкращі пляжні готелі

  • Arum Barut Collection
  • TUI Blue Palm Garden
  • Hotel Melas Resort-
  • Lara Barut Collection
  • Delphin Deluxe Resort
  • Rixos Premium Belek
  • Hotel Thalia Unique
  • Concorde De Luxe Resort
  • Voyage Belek Golf & Spa
  • Hotel Botanik Platinum

Найкращі курортні готелі:

  • Hotel Melas Resort
  • Delphin Deluxe Resort
  • Concorde De Luxe Resort

Також сервіс представив топ-20 найкращих готелів Туреччини. Виглядає він так:

  1. Arum Barut Collection
  2. TUI Blue Palm Garden
  3. Hotel Melas Resort
  4. Lara Barut Collection
  5. Delphin Deluxe Resort
  6. Rixos Premium Belek
  7. Hotel Thalia Unique-
  8. Concorde De Luxe Resort
  9. Voyage Belek Golf & Spa
  10. Hotel Botanik Platinum
  11. TUI BLUE Seno-
  12. Voyage Torba-
  13. ROBINSON SARIGERME PARK
  14. TUI BLUE Sarigerme Park-
  15. Liberty Fabay
  16. Titanic Deluxe Bodrum
  17. TUI MAGIC LIFE Sarigerme
  18. La Blanche Island Bodrum
  19. Venosa Beach Resort & Spa
  20. Design Plus Seya Beach Hotel

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