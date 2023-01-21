Опубліковано список найкращих готелів Туреччини

Найкращі готелі Туреччини вибрав на основі відгуків всіх туристів за 2022 рік європейський портал оцінювання та бронювання готелів HolidayCheck. Усього готелі «змагалися» у дванадцяти номінаціях, турецькі зуміли потрапити до шести з них, у тому числі в категорії «готелі з найкращим пляжем», «найкращі готелі «все включено», «найкращі сімейні готелі». При цьому один із готелів Туреччини потрапив до «золотого» списку — тобто, завоював нагороду п’ятий рік поспіль.

Примітка. Зазначимо, що ціни на готелі в Туреччині наступного літнього сезону можуть підскочити на 200% – подробиці читайте у матеріалі за цим посиланням.

Згідно з інформацією HolidayCheck, нагороджені готелі були обрані з-поміж об’єктів, що отримали найкращі оцінки у своєму регіоні. Для попадання в список готелі повинні мати рівень рекомендацій 90% і більше, а також отримати не менше 50 відгуків, зрозуміло з високою оцінкою, причому відгуки не повинні порушувати критерії сервісу. Загалом нагороду за підсумками минулого року вибороли 596 готелів на 122 курортах. З них 152 удостоєні «золотого» статусу, тобто отримують нагороду п’ять і більше років поспіль. У Туреччині таким готелем став TUI Blue Palm Garden – у містечку Кізілагач поблизу курорту Сіде.

Наводимо також список інших турецьких готелів, з номінаціями та місцями, які вони зайняли у цих списках:

Готелі з найкращим пляжем:

Arum Barut Collection

TUI Blue Palm Garden

Hotel Melas Resort

Lara Barut Collection

Delphin Deluxe Resort-

Rixos Premium Belek-

Hotel Thalia Unique-

Concorde De Luxe Resort-

Voyage Belek Golf & Spa

Hotel Botanik Platinum-

TUI BLUE Seno-

Voyage Torba

Найкращі сімейні готелі Туреччини

TUI Blue Palm Garden

Hotel Botanik Platinum

La Blanche Island

Найкращі готелі «Все включено»

Arum Barut Collection

TUI Blue Palm Garden

Hotel Melas Resort

Lara Barut Collection

Delphin Deluxe Resort

Rixos Premium Belek

Hotel Thalia Unique

Concorde De Luxe Resort

Voyage Belek Golf & Spa

Hotel Botanik Platinum-

TUI BLUE Seno-

Voyage Torba

Найкращі готелі для відпочинку

Arum Barut Collection

Rixos Premium Belek

Voyage Belek Golf & Spa

TUI BLUE Seno-

TUI MAGIC LIFE Sarıgerme

La Blanche Island Bodrum

Найкращі пляжні готелі

Arum Barut Collection

TUI Blue Palm Garden

Hotel Melas Resort-

Lara Barut Collection

Delphin Deluxe Resort

Rixos Premium Belek

Hotel Thalia Unique

Concorde De Luxe Resort

Voyage Belek Golf & Spa

Hotel Botanik Platinum

Найкращі курортні готелі:

Hotel Melas Resort

Delphin Deluxe Resort

Concorde De Luxe Resort

Також сервіс представив топ-20 найкращих готелів Туреччини. Виглядає він так: