Опубліковано список найкращих готелів Туреччини

Найкращі готелі Туреччини вибрав на основі відгуків всіх туристів за 2022 рік європейський портал оцінювання та бронювання готелів HolidayCheck. Усього готелі «змагалися» у дванадцяти номінаціях, турецькі зуміли потрапити до шести з них, у тому числі в категорії «готелі з найкращим пляжем», «найкращі готелі «все включено», «найкращі сімейні готелі». При цьому один із готелів Туреччини потрапив до «золотого» списку — тобто, завоював нагороду п’ятий рік поспіль.
Примітка. Зазначимо, що ціни на готелі в Туреччині наступного літнього сезону можуть підскочити на 200% – подробиці читайте у матеріалі за цим посиланням.
Згідно з інформацією HolidayCheck, нагороджені готелі були обрані з-поміж об’єктів, що отримали найкращі оцінки у своєму регіоні. Для попадання в список готелі повинні мати рівень рекомендацій 90% і більше, а також отримати не менше 50 відгуків, зрозуміло з високою оцінкою, причому відгуки не повинні порушувати критерії сервісу. Загалом нагороду за підсумками минулого року вибороли 596 готелів на 122 курортах. З них 152 удостоєні «золотого» статусу, тобто отримують нагороду п’ять і більше років поспіль. У Туреччині таким готелем став TUI Blue Palm Garden – у містечку Кізілагач поблизу курорту Сіде.
Наводимо також список інших турецьких готелів, з номінаціями та місцями, які вони зайняли у цих списках:
Готелі з найкращим пляжем:
- Arum Barut Collection
- TUI Blue Palm Garden
- Hotel Melas Resort
- Lara Barut Collection
- Delphin Deluxe Resort-
- Rixos Premium Belek-
- Hotel Thalia Unique-
- Concorde De Luxe Resort-
- Voyage Belek Golf & Spa
- Hotel Botanik Platinum-
- TUI BLUE Seno-
- Voyage Torba
Найкращі сімейні готелі Туреччини
- TUI Blue Palm Garden
- Hotel Botanik Platinum
- La Blanche Island
Найкращі готелі «Все включено»
- Arum Barut Collection
- TUI Blue Palm Garden
- Hotel Melas Resort
- Lara Barut Collection
- Delphin Deluxe Resort
- Rixos Premium Belek
- Hotel Thalia Unique
- Concorde De Luxe Resort
- Voyage Belek Golf & Spa
- Hotel Botanik Platinum-
- TUI BLUE Seno-
- Voyage Torba
Найкращі готелі для відпочинку
- Arum Barut Collection
- Rixos Premium Belek
- Voyage Belek Golf & Spa
- TUI BLUE Seno-
- TUI MAGIC LIFE Sarıgerme
- La Blanche Island Bodrum
Найкращі пляжні готелі
- Arum Barut Collection
- TUI Blue Palm Garden
- Hotel Melas Resort-
- Lara Barut Collection
- Delphin Deluxe Resort
- Rixos Premium Belek
- Hotel Thalia Unique
- Concorde De Luxe Resort
- Voyage Belek Golf & Spa
- Hotel Botanik Platinum
Найкращі курортні готелі:
- Hotel Melas Resort
- Delphin Deluxe Resort
- Concorde De Luxe Resort
Також сервіс представив топ-20 найкращих готелів Туреччини. Виглядає він так:
- Arum Barut Collection
- TUI Blue Palm Garden
- Hotel Melas Resort
- Lara Barut Collection
- Delphin Deluxe Resort
- Rixos Premium Belek
- Hotel Thalia Unique-
- Concorde De Luxe Resort
- Voyage Belek Golf & Spa
- Hotel Botanik Platinum
- TUI BLUE Seno-
- Voyage Torba-
- ROBINSON SARIGERME PARK
- TUI BLUE Sarigerme Park-
- Liberty Fabay
- Titanic Deluxe Bodrum
- TUI MAGIC LIFE Sarigerme
- La Blanche Island Bodrum
- Venosa Beach Resort & Spa
- Design Plus Seya Beach Hotel