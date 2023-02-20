Обстановка в готелях Анталії загострюється: турецький депутат зробив заяву

Обстановка в готелях Анталії загострюється – тимчасово розміщеним там біженцям із зони, зруйнованої землетрусом, можуть запропонувати вимітатися на вулицю вже в найближчому майбутньому. Причому йдеться майже про сотню тисяч людей. З такою заявою на сторінках турецької газети Turismo Ajansi виступив депутат опозиційної партії CHP від Анталії Айдин Озер.

При цьому депутат назвав короткий термін для вирішення цієї проблеми. «Найголовніша проблема, яка чекає на тих, хто вижив після землетрусу, які були розміщені в готелях Анталії AFAD (турецьким МНС), — це ризик бути виселеними з готелів через 20 днів. З місцевими готелями було підписано місячний контракт. Минуло 10 днів, лишилося 20 днів. Через ці двадцять днів готелі можуть почати пропонувати постраждалим від землетрусу «вимітатися», щоб розпочинати підготовку до туристичного сезону», – попередив депутат.

При цьому він наголосив, що йдеться про десятки тисяч людей — всього, згідно з останньою заявою губернатора, кількість зареєстрованих жертв землетрусу, які прибувають до Анталії із зони землетрусу, досягла 140 тисяч осіб. З них більше половини — 75 тис. також за офіційними даними розміщено в готелях, апарт-готелях, готельних квартирах та гуртожитках по всій провінції, ще 4 тисячі з цих жертв землетрусу зупинилися у гостьових будинках та 8 тисяч у гуртожитках. Інші знайшли притулок у родичів.

За словами Озера, жертви землетрусу ризики усвідомлюють і «почали боротьбу за налагодження нового життя в інших містах». «Держава дбає про нас, але ми відчуваємо відповідальність, нам потрібно знайти роботу», – кажуть біженці. Нам потрібно оцінити, як вони далі продовжуватимуть своє життя, тому що, якщо ми цього не зробимо, ми можемо зіткнутися з тим, що постраждалі від землетрусу залишаться на вулиці», – додав депутат.

Додамо, що з боку іноземних туристів, на яких і розраховують турецькі готелі, вже проявився неприємний тренд, причому йдеться про провідні ринки — Росію та Німеччину. У Росії продажі турів до Туреччини вже впали на 25%: про це розповіли «Комерсанту» експерти туристичного роздробу. При цьому туроператори назвали як одну головну причину цього – побоювання туристів, що їм доведеться «ділити готелі з біженцями», яких готелі дали притулок після землетрусу. Про переорієнтацію турпотоків заговорили і в Німеччині — німці також стрімко змінюють Туреччину на інші напрями, зокрема, на Іспанію та Грецію, причому з тієї ж причини – туристи не бажають власним коштом відпочивати в готелях, заповнених біженцями.