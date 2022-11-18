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ТуреччинаТуризм

Нервовість в Туреччині наростає: в Анталії демонтували лавки через загрозу теракту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Нервовість наростає: в Анталії демонтували лавки через загрозу теракту

Після теракту в Стамбулі, внаслідок якого 6 людей загинули та 81 дістали поранення, за рішенням губернатора 17 листопада були демонтовані лави на жвавій площі Республіки в Анталії, розташованій в історичному центрі міста. Влада вивезла лавки через страх, що під неї можуть закласти бомбу — загальна нервозність у Туреччині наростає.

Теракт на вулиці Істікляль у районі Бейоглу у Стамбулі налякав як місцевих, так і туристів. Влада бояться нових жертв. У зв’язку з цим чиновники вирішили демонтувати лави на площі Джумхурієт в Анталії, де щодня фіксується інтенсивний пішохідний рух. Зауважимо, що це основне місце у курортному місті для проведення свят, концертів та заходів, де також збираються численні гості міста та місцеві жителі. 17 листопада силами робочих бригад та спецтехніки лавки викорчували з бетону та відвезли на склад муніципалітету.

Вибух у Стамбулі 13 листопада змушує перехожих нервово реагувати на залишені в публічних місцях предмети. Наприклад, нещодавно паніку в курортному районі Муратпаша викликала підозріла сумка, що залишилася на узбіччі дороги в Анталії. На місце прибула поліція та фахівці зі знешкодження бомб, попередньо експерти перекрили вулицю і не підпускали туди людей. На щастя, сумка виявилася порожньою. Вулиця знову була відкрита для пішохідного та автомобільного руху лише після перевірки кинутої сумки.

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