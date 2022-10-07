Названо 5 найкращих готелів Туреччини, де воліють відпочивати самі турки

П’ять готелів, де відпочивають, або принаймні мріють відпочити самі турки, представила блогерка, яка кілька років живе в Туреччині. За її словами, справжні цінителі відпочинку порадили їй «найшикарніші місця», розташовані як на курортах, так і в Стамбулі.

«До речі, коли я дивилася ці готелі на букінгу, порожніх номерів на найближчий час не було. Збіг? Не думаю», – заявила блогер, відкриваючи подання цієї п’ятірки:

The St. Regis Istanbul: однією з переваг готелю турецькі джерела блогера назвали “найнижчі ціни серед конкурентів з таким же сервісом”. Також персонал вільно розмовляє іноземними мовами, тож проблем із спілкуванням не виникне. «Приємним бонусом для постояльців стане сніданок, оскільки він уже включений у вартість номера», – додала блогерка.

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts – 5-зірковий готель у Бодрумі чудово підходить для тих, хто збирається відпочити сім’єю. Для дітей тут працює аквапарк, готель має в своєму розпорядженні всю «дитячу» інфраструктуру. Місцевим жителям, а також тим, хто «релокувався» додають, що в готель зручно подорожувати машиною — у нього своє безкоштовне велике паркування.

Ic Hotels Residence Hotel – найкращий готель для охочих відпочити на власній віллі – їх таких тут більше 50. Сніданок, консьєрж і міні-бари в кожній кімнаті додаються.

Club Prive by Rixos Belek – охочим елітної атмосфери в поєднанні з “бурхливим життям” з великою кількістю закладів біля готелю друзі рекомендують звернутися сюди.

Lujo Hotel A`la Carte All Inclusive – це місце, навпаки, радять любителям відокремленого відпочинку. Готель розташований в турецькому селі Гюверджинлік, всього за 26 кілометрів від Бодрума. У самому готелі для туристів всі зручності – СПА-салон, аквапарк, пляжі та басейн. «Зовні» тиша та спокій.