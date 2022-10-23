Названі найкращі п’ятизіркові готелі Туреччини

Туреччина – один із найулюбленіших напрямків у українців навіть в осінній та зимовий періоди. Багато хто встиг побувати на відпочинку в цій країні по два і більше разів. Dip.org.ua розповідає, які готелі з концепцією “все включено” вважаються найкращими у Туреччині.

Загалом у Туреччині, за останніми даними, налічується 18 тисяч 142 готелі загальною місткістю 2 006 151 місце. У матеріалі зібрано рекомендації українських туроператорів, а також деякі готелі, які потрапили до актуального рейтингу.

Розкішний п’ятизірковий готель Sueno Hotels Deluxe Belek розташований на березі Середземного моря. Побудований у 2015 році, загальна площа – 1 410 000 квадратних метрів. Цілорічний готель пропонує враження від чудових літніх концертів, розважальних заходів та анімаційних шоу. У зимовий період можна насолодитися та провести час у сучасному спа- та оздоровчому центрі, оформленому у східному стилі.

Інший готель, де є розваги на будь-який смак, Maritim Pine Beach Belek, знаходиться в одному з найкрасивіших районів міста, на піщаному березі турецької Рів’єри в оточенні прекрасного лісу та великого парку. У курортному готелі Maritim Pine Beach Belek гості можуть насолодитися безліччю розваг, просторими номерами з балконами з видом на піщаний пляж. Спа-салон Helen подарує незабутній відпочинок та спокій.

При виборі відпочинку в Bellis Deluxe туристам представиться можливість насолоджуватися видами сліпучої бірюзи Середземного моря та прохолодою в тіні кедрових сосен та евкаліптів на території готелю. Відпочинок тут поєднує в собі комфорт та розкіш.

Популярний сервіс для мандрівників зробив свій власний рейтинг по готелям Туреччини. Його було складено на основі рейтингу користувачів. Ми розповімо про деякі з них.

Перше місце за сукупністю відгуків та оцінок зайняв готель Xanadu Island Bodrum. Його охарактеризували як “готель для спокійного відпочинку дуже високого класу”. Цей готель розташований на власному півострові, що омивається водами Егейського моря, і вид на море з усіх номерів. Пляж готелю отримав сертифікат “Блакитний прапор”.

Інший готель із топ-5 – Club Med Bodrum. Він має попит серед сімейних гостей з дітьми. Розташований на березі Егейського моря, серед скелястих бухт та пагорбів з сосновими та оливковими гаями.

Готель у провінції Анталья – Sherwood Dreams Resort (Боазкент). Готель рекомендується для сімейного відпочинку. Туристи хвалять не лише харчування, а й анімацію, атракціони та спа-центр.

Готель на узбережжі Анталії – Kimeros Park Holiday Village (Кемер). Великий зелений готель зі своїм пляжем, територія майже 100 тисяч квадратних метрів. Тут є основний корпус та 54 двоповерхові бунгало.

“Все акуратно, чисто, повітря приголомшливе. Сервіс відмінний! Персонал робить все, щоб вам було круто відпочивати”, – йдеться в одному з останніх відгуків на готель з літа 2022 року.