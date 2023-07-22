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Навіщо давати туркам багато: у Туреччині німецькі туристи перестали давати чайові в євро

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Навіщо давати туркам багато: у Туреччині німецькі туристи перестали давати чайові в євро

Новий спосіб економії відпочинку в готелях Туреччини знайшли німецькі туристи. Вони перестали давати чайові в євро, просто відсипаючи персоналу жменю місцевої знеціненої ліри. Про це повідомило турецьке видання Turkiye Turizm.

За словами німецького президента платформи Antalya Belboylar Хасана Думана, знецінення турецької ліри по відношенню до євро стало основною причиною такої зміни поведінки раніше платоспроможних відпочиваючих, за рахунок щедрих чайових яких «годувався» обслуговуючий персонал у курортних регіонах. Однак тепер ситуація змінилася, німці хочуть заощаджувати. Ця зміна прямо впливає на доходи туристичних співробітників, які раніше отримували ціннішу для себе валюту, але тепер змушені мати справу з національною дешевою лірою.

«16 років тому, коли Німеччина перейшла з німецької марки на євро, 1 євро дорівнював 1.5 турецькій лірі. Однак зараз курс значно змінився, і туристи вважають за краще конвертувати свої євро в турецькі ліри за вигіднішим курсом обміну. Німецькі туристи, які приїжджають на відпочинок, добре обізнані про поточну вартість турецької ліри по відношенню до валюти ЄС», — повідомив експерт і додав, що відпочиваючі з

Німеччини більше не залишають стільки євро як чайові, як раніше, а вважають за краще давати 50 турецьких лір замість 5 євро. За поточним курсом за 5 євро можна купити 150 лір. В даний час курс євро дорівнює понад 30 турецьким лірам – це антирекорд за останні 15 років.

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