Налякані туристи в Анталії повідомляють що вода в морі продовжує йти, пляжі та береги оголені

Наочну ілюстрацію того, наскільки сильно пішла вода у море біля берегів Анталії, показала іноземка, яка живе в Туреччині у відео у своєму блозі. Біля берега пляжу Махмутлар лінія води серйозно змістилася в далечінь від колишньої берегової лінії буквально за три дні — зазначає блогерка. Туристи налякані тим, як меліє море, а от місцеві жителі ставляться спокійніше, бо вже не раз стикалися з цим явищем. Однак також вимагають «версії читачів», з чим це може бути пов’язано.

Нагадаємо, що такі явища спостерігаються не лише в Анталії. У сусідній курортній провінції Мугла днями Егейське море відступило одразу на 50 метрів. У центрі уваги опинився горок Акьяк між двома великими курортами Егейського моря – Бодрумом і Мармарисом. При цьому місцеві жителі запевняють, що такий відступ моря відбувається вдруге за тиждень. І хоча для цього часу характерні сильні відливи, народ наляканий — чи це не є ознакою швидкого землетрусу?

Фахівці поки що заспокоюють: доцент кафедри фундаментальних наук в галузі аквакультури Університету Мугла Сітки Кочман (MSKÜ) доктор Мустафа Бахадир Оонсой зробив відповідну заяву, в якій вказав, що коливання рівня моря є результатом впливу приливних сил Місяця та Сонця, тобто, відступ морської води узбережжя було викликано відпливом.

При цьому він окремо наголосив на зв’язку відливу з можливим землетрусом. За його словами, після стихійного лиха в морях справді можна спостерігати зміну рівня води, проте «згідно з науковими знаннями, інтерпретація відведення води та її підйому як провісника землетрусу була б невірною і змусила б людей марно турбуватися».

Зазначимо, що таке явище в Туреччині фіксували і без зв’язку зі стихійним лихом — у березні 2022 року в Анталії туристи місцеві жителі також «втратили» Середземне море. Вода значно відступила від берегів — у Манавгавті так цілих на 20 метрів. Тоді викладач того ж таки факультету аквакультури Університету Акденіза, професор Мехмет Гекоглу запевнив, що причиною цього став сильний північний вітер у Босфорі, так званий пайраз, який дув у турецькому регіоні протягом кількох днів. Він і усунув воду від території Туреччини у бік Африки. «У реальному житті планета не вкрита рівним шаром води. Є суша, яка заважає воді точно слідувати за Місяцем. Ось чому в деяких місцях різниця між припливом та відливом не дуже велика, а в інших місцях вона є значною.

У Туреччині цього разу зниження води у Середземному морі відбулося на 20 метрів від початкового показника лише за кілька годин. Однак це природне явище тимчасове: вода повернеться до пляжів курорту, коли зміниться вітер», – запевняв експерт.