На Турецьких курортах зафіксовано зростання заражень у басейнах

Туристи, які поспішають знайти порятунок від серпневої серпневої спеки в басейнах, сильно ризикують, оскільки саме влітку зростає рівень зараження в басейнах, які не проходять дезінфекцію або її роблять неякісно.

Характерні симптоми у туристів – біль у горлі, діарея, нудота та блювання. Подробиці повідомив Turkiyeturizm з посиланням на турецького професора, спеціаліста з інфекційних захворювань та клінічної мікробіології Бейкентської університетської лікарні Кана Полата Ейгюна.

«Якщо не вжити запобіжних заходів, такі фактори, як бактерії, віруси та паразити, що потрапляють у воду з хворими туристами або туристами-носіями, можуть стати причиною захворювань у здорових людей. В даний час на курортах спостерігається зростання хвороб з наступними симптомами – біль у горлі, діарея, нудота та блювання», – пояснив він.

Не треба сидіти у мокрому купальнику

У туристів, які приїхали на відпочинок до готелю з отворами в барабанній перетинці після купання в басейні мікроби можуть спричинити запалення середнього вуха, попередив експерт. Крім того, він позначив ще одну проблему від популярної звички серед відпочиваючих:

«Запам’ятайте: не можна сидіти в мокрому купальнику та трусах. Тривале сидіння в мокрому одязі може призвести до сечостатевих інфекцій. Також не можна входити у воду в басейні, який ми вважаємо небезпечним та непродезінфікованим».