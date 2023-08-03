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На морському курорті під Стамбулом знищили всі виявлені артилерійські снаряди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пляж популярного турецького курорту закрили через десятки боєприпасів, що не розірвалися

Як повідомляє агентство Anadolu, усі виявлені на турецькому курорті Шилі в передмісті Стамбула артилерійські снаряди знищені контрольованим вибухом у середу, 2 серпня.

«Сапери з’єднали снаряди та підірвали їх контрольованим вибухом. Як запобіжний засіб було евакуйовано мешканців найближчих будинків», — заявили в місцевій поліції.

Нагадаємо, в понеділок влада провінції Стамбул закрила пляж Софулар на курорті Шиле, розташованому на березі Чорного моря, у зв’язку з виявленням як мінімум 28 снарядів, що не розірвалися. У вівторок були закриті всі пляжі Шиле у зв’язку з обстеженням території. Пізніше їх відчинили.

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