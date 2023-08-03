На морському курорті під Стамбулом знищили всі виявлені артилерійські снаряди

Як повідомляє агентство Anadolu, усі виявлені на турецькому курорті Шилі в передмісті Стамбула артилерійські снаряди знищені контрольованим вибухом у середу, 2 серпня.

«Сапери з’єднали снаряди та підірвали їх контрольованим вибухом. Як запобіжний засіб було евакуйовано мешканців найближчих будинків», — заявили в місцевій поліції.

Нагадаємо, в понеділок влада провінції Стамбул закрила пляж Софулар на курорті Шиле, розташованому на березі Чорного моря, у зв’язку з виявленням як мінімум 28 снарядів, що не розірвалися. У вівторок були закриті всі пляжі Шиле у зв’язку з обстеженням території. Пізніше їх відчинили.