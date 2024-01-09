На курорти Туреччини припливло отруйне чудовисько з пляжів Єгипту

Літні температури за +40 на курортах Туреччини призвели до ще однієї проблеми — «отруйне чудовисько» з Червоного моря, з пляжів Єгипту, припливло та влаштувалося в Середземному. Йдеться про рибу-кулю, вона ж знаменита риба-фугу. Її знаходять уже навіть у Стамбулі, а також Ізмірі. Більше того, вона стала зустрічатися повсюдно на всьому узбережжі Егейського та Мармурового морів.

Нагадаємо, що про зграї риб фугу в Анталії попереджали ще влітку 2022 (читайте тут). Непрохані гості через підвищення температури морської води проробили довгий шлях із Індійського океану через Червоне море в Єгипті до Середземного. Декілька спекотних років поспіль призвели до того, що риби прижилися на курортному узбережжі Туреччини. Тим більше що, як зауважує турецьке видання Т24, через те, що її вилов низько оплачується державою, рибалки менш охоче погоджуються на цю роботу, і як наслідок, популяція риби в морі збільшується.

Тому якщо раніше вважалося, що риби не завдадуть особливої шкоди туристам, тепер турки про всяк випадок публікують попередження. Всі види риби-кулі отруйні, їх не можна вживати в їжу і краще не брати до рук, вони можуть завдати серйозних травм.

Додамо, що це не єдиний небезпечний морський мігрант на турецькі пляжі. З Червоного моря також мігрували й небезпечні для людини медузи. Подробиці читайте тут.