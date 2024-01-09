На курорти Туреччини припливло отруйне чудовисько з пляжів Єгипту

Передбачений шторм прийшов до Туреччини – на курорти обрушилася стихія. У Бодрумі хвилі сягали другого поверху, ресторани зруйновані, яхти затоплені. Бути пильними через сильний вітер попереджають туристів і в Анталії.

Як пише F5 Haber, сильний південно-західний вітер приніс шторм у провінцію Мугла. На курорті Бодрум особливо дісталося приморським районам Кумбахче, Ортакент і Акярлар — гігантські хвилі, висота яких, як запевняють очевидці, була вищою за другий поверх, змивали прибережні споруди, так, важкі матеріальні збитки завдано ресторанам на узбережжі району Кумбахчі, дісталося і житловим готелям.

Все морське сполучення встало, з порту не ризикували вийти навіть важкі суховантажі. Не пощастило і власникам човнів і яхт, особливо тим, хто не прислухався до попереджень: «Прогнози попереджали протягом двох днів, багато прогулянкових човнів і яхт постаралися сховатися в гаванях і затоках, ті, що залишилися у відкритому морі, в основному, затонули», – розповів один із місцевих капітанів. При цьому вітер триватиме щонайменше до ранку вівторка.

Бути обережними просять туристів і в Анталії — туди також спалахнув шторм, на багатьох дорогах у центрі міста утворилися калюжі, подекуди такі, що рух зупинився. Але головна проблема — це сильний вітер, через який уже «улетіло» кілька рекламних щитів на шосе, тому що рекомендують по можливості «не висовуватися» на вулицю.