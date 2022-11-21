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ТуреччинаТуризм

На гірськолижних курортах Туреччини відкрилися готелі: все готове до прийому туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На гірськолижних курортах Туреччини відкрилися готелі: все готове до прийому туристів

Гірськолижні курорти Туреччини готові на початок сезону – готелі поступово відкриваються, броні від європейських туристів надходять. Про це відзвітувало турецьким ЗМІ керівництво основних «зимових та спортивних» курортів Туреччини — таких як Кайсері, Ерджієсе та Ерзурум-Паландокене.

Готелі вже розпочали роботу. Гірськолижні курорти Кайсері Ерджієс та Ерзурум Паландекен активно приймають бронювання з Європи», – заявили турецькі експерти. Однак «повноцінний» сезон відкриється за кілька тижнів, у грудні.

Як Паландокен, ми готові до лижного сезону. Ми традиційно розпочнемо лижний сезон у Туреччині 8 грудня, як і щороку. Місцеві та іноземні туристи вже почали бронювати готелі. З природним снігопадом наші траси будуть готові до катання», – заявив Омер Акча, менеджер готелю в Ерзурумі Паландокен.

«У літньому сезоні ми переглянули всі наші продукти, рядок за рядком, усі інструменти, що використовують лижники – крісельні витяги та гондоли. Тож ми швидко завершили підготовку до сезону. Цього року ми очікуємо на хороші результати», – заявив і Мурат Джахид Чинги з гірськолижного центру Ерджієс.

Також про підготовку до сезону заявили і нові курорти — такі як Едікуйулар, який презентує до нового сезону нову трасу завдовжки 1400 метрів, а також лижний центр Денізлі в Боздазі. Курорт розташований на висоті 2 тисячі 420 метрів та має 9 трас загальною довжиною 13 кілометрів.

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