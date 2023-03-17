Всі розділи
ГоловнаГотеліМолодята знайдені мертвими в турецькому готелі: названо причину, власника готелю заарештовано
ГотеліТуреччинаТуризм

Молодята знайдені мертвими в турецькому готелі: названо причину, власника готелю заарештовано

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Молодята знайдені мертвими в турецькому готелі: названо причину, власника готелю заарештовано

Власника готелю в Каппадокії взято під арешт у зв’язку з порушенням техніки безпеки, яке спричинило смерть постояльців готелю. Пара молодят зі Стамбула була знайдена мертвими в його готелі. Як повідомляє Turizmajansi, причина смерті – отруєння чадним газом.

На сполох підняв персонал готелю, який виявив, що «давно нічого не чути» від пари, яка, як вони знали, в’їхала в готель і знаходиться в номері. Співробітники, які виявили пару в несвідомому стані, терміново викликали швидку і поліцію. Але на жаль, медичне втручання запізнилося. Медики, які прибули на місце, встановили, що пара загинула.

Причина смерті молодят також швидко з’ясувалась. Внаслідок розтину було встановлено, що вони загинули від отруєння внаслідок витоку чадного газу з котельні, розташованої під приміщенням. У результаті поліцейські затримали власника готелю, його старшого менеджера та співробітника. Троє підозрюваних перебувають під арештом.

Родичі загиблих вимагають для них найсуворішого покарання. Вони додали кілька подробиць — як з’ясувалося, за день до трагедії туристи вже викликали швидку допомогу у готель, їх обстежили, але не знайшли причин поганого самопочуття і туристи повернулися в номер — що виявилося для них фатальним. «Наших дітей цькували газом, мабуть, більше доби — і ви залишите це як просту недбалість?» – обурюються родичі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристи полетять, як оселедці в бочці: розкрито плани щодо створення двоповерхових економ-класів у літаках

Туризм
Чергову версію того, як в обмежений обсяг літака «впхнути»...

Відпочинок росіян у Туреччині скасовується? По російському туризму завдано нового удару, всі в паніці

Росія
Кінець поточного тижня за традицією було відзначено тривожною для...

Небувалий масовий напад рожевих медуз пляжі Хургади: туристи в паніці, їх заспокоїли фахівці

Єгипет
Небувалий масовий напад рожевих медуз на пляжі Хургади зафіксували...

Туристам у Китаї пропонують ультрадешеве житло для проживання

Готелі
Туристам у Китаї пропонують ультрадешеве житло для проживання, але...

Їла бутерброди: Ангелу Меркель помітили на звичайному рейсі в економ-класі

Німеччина
Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель поверталася з відпустки на...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму