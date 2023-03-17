Молодята знайдені мертвими в турецькому готелі: названо причину, власника готелю заарештовано

Власника готелю в Каппадокії взято під арешт у зв’язку з порушенням техніки безпеки, яке спричинило смерть постояльців готелю. Пара молодят зі Стамбула була знайдена мертвими в його готелі. Як повідомляє Turizmajansi, причина смерті – отруєння чадним газом.

На сполох підняв персонал готелю, який виявив, що «давно нічого не чути» від пари, яка, як вони знали, в’їхала в готель і знаходиться в номері. Співробітники, які виявили пару в несвідомому стані, терміново викликали швидку і поліцію. Але на жаль, медичне втручання запізнилося. Медики, які прибули на місце, встановили, що пара загинула.

Причина смерті молодят також швидко з’ясувалась. Внаслідок розтину було встановлено, що вони загинули від отруєння внаслідок витоку чадного газу з котельні, розташованої під приміщенням. У результаті поліцейські затримали власника готелю, його старшого менеджера та співробітника. Троє підозрюваних перебувають під арештом.

Родичі загиблих вимагають для них найсуворішого покарання. Вони додали кілька подробиць — як з’ясувалося, за день до трагедії туристи вже викликали швидку допомогу у готель, їх обстежили, але не знайшли причин поганого самопочуття і туристи повернулися в номер — що виявилося для них фатальним. «Наших дітей цькували газом, мабуть, більше доби — і ви залишите це як просту недбалість?» – обурюються родичі.