Міжнародна мережа готелів Marriott у Туреччині стала жертвою шахраїв

Правоохоронці Туреччини «розкрили» чергову фінансову піраміду у сфері туризму. Цього разу жертвою шахраїв став такий популярний бренд як Marriott – міжнародна мережа готелів, причому ім’ям Марріот залишилися ошуканими не менше 50 тисяч людей. Шахраї працювали за «схемою Понці» – у ній вкладники вважають, що мають справу з реальними інвестиціями в законну комерційну діяльність, а фактично вступають у класичну «піраміду», де ті, хто заплатив першими, отримують дивіденди за рахунок новоприбулих.

До речі, можливо, що серед постраждалих жертв є й наші туристи, оскільки серед виявлених та заарештованих шахраїв, за повідомленнями турецьких ЗМІ, є група, яка «впарювала» дешеві бронювання готелів у Балікесірі, а раніше Мармарисі, методом таймшера. Серед них цілком могли виявитися і українці, яких масово обробляють шахраї цього типу.

Постраждалі турецькі громадяни, у свою чергу, розповідають, що «повилися» саме на бренд Marriott. «Шахраї заманювали людей у створену ними систему обіцянкою високого прибутку, використовуючи назву готелю Marriott з додатком під назвою «Марріотт APP». “Сотні таких, як я, думали, що додаток пов’язаний з готелем, і вступали в їхню систему”, – заявляють експерти, цитуючи постраждалих. Суми, треба сказати, серйозні, є ті, хто вклав у шахраїв і $50-90 тис, а також буде змушений виплачувати борги за кредитами, які були взяті зі сподіванням на швидке збагачення.

У Мармарисі також розкрили наступну схему дії шахраїв — вони виманювали гроші у туристів під приводом оренди готельних номерів у Стамбулі, які потім нібито передбачалося здавати туристам за великі гроші, а власник номера отримував би з цього прибуток, які запевняють, що йшлося мінімум про 10 % від вкладених коштів. Там поки що знайшлося 17 постраждалих, але адвокат потерпілих впевнена, що їх більше.

«Ми говоримо про типовий приклад фінансової піраміди. Ми вимагаємо, щоб підозрювані були покарані та заарештовані на найвищому рівні, вживши проти них юридичних заходів», – заявила вона.