Всі розділи
ГоловнаГотеліФешенебельний готель із «власним часом» відкриється у Стамбулі, але не для всіх...
ГотеліТуреччинаТуризм

Фешенебельний готель із «власним часом» відкриється у Стамбулі, але не для всіх туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Маркетинг вирішує: Фешенебельний готель із «власним часом» відкриється у Стамбулі

Новий елітний готель мережі The Peninsula Hotels, що обіцяє постояльцям унікальне проживання за власним часом, привернув увагу багатьох туристів. Він відкриється на початку 2023 року у Стамбулі. Незважаючи на те, що до прийому перших гостей ще кілька місяців, це місце вже встигли охрестити найкращим готелем Туреччини. У соцмережах активно обговорюється, чи зможуть дозволити відпочинок у такому готелі звичайні туристи. Але насамперед допитливу людину, мабуть, цікавить, що означає «власний час».

Символічно, що відкриття готелю заплановано на День Святого Валентина — чудова ідея поєднати день усіх закоханих із відкриттям шикарного готелю, де можна відзначити свято! І збудовано готель не десь, а в унікальному історичному кварталі Галатапорт, де є на що подивитися. Неподалік від нього — мечеть Святої Софії, Блакитна мечеть, Галатська вежа і палац Топкапи. Цікавих фактів у Туреччині можна знайти багато.

Що таке готель The Peninsula Istanbul?

Відпочинок в такому готелі справжнє задоволення. Просторі номери площею від 40 до 49 кв. м з ексклюзивними меблями прикрашені картинами та м’якими турецькими килимами. А в сьюті – він у готелі єдиний – взагалі знаходиться тренажерний зал, басейн на даху та навіть персональна турецька лазня.

З багатьох номерів готелю можна помилуватися видом на протоку Босфор, в той час як решта кімнат виходить вікнами на приватний причал для яхт, сад готелю і басейн.

Проживання у готелі має високу ступінь комфортності, з відкритий басейн, приміщення для проведення заходів, SPA-центр, критий басейн і фітнес-центр.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму