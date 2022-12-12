Курортну Анталію в Туреччині затопило потужною зливою

Як повідомляє телеканал ТРТ, курортну провінцію Анталія в Туреччині минулої ночі затопило сильною зливою. Підтоплено вулиці, перші поверхи будівель, зруйновано мости.
У Фініці сильні опади спричинили повінь. Мости були зруйновані в Кумлуджі, де місцева влада закликала мешканців не виходити на вулицю без особливої потреби та скасувала заняття у місцевих школах.
Як заявили в мерії міста, такої зливи не було 50 років, «жертв і постраждалих, на щастя, немає, але ситуація дуже серйозна».
До ліквідації наслідків зливи та повені розпочав Департамент з надзвичайних ситуацій.
Напередодні повені синоптики попереджали про різке погіршення погоди у семи провінціях на північному заході, заході та півдні Туреччини.