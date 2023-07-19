Катастрофа на цілому курорті Туреччини: готелі закриваються, туристи біжать куди очі дивляться

Технічні проблеми спричинили катастрофу на цілому курорті Туреччини. Відключення електрики на кілька днів спричинило майже повну втечу туристів, що в свою чергу змусило місцеві готелі закриватися в авральному порядку: частина з них уже ніколи не відкриється, повністю розорившись. Аналогічна доля спіткала місцевих торговців та ресторанів: їхні власники охопили жах від такої катастрови посередині високого туристичного сезону.

Як заявив президент Асоціації туристичних готелів Південної Егейської області (GETOB) Мустафа Делівелі, туризм на курорті Датча змушений був повністю зупинитися. «Готельєри, власники магазинів та громадяни міста – всі серйозно постраждали. Туристи, які зупинилися в готелях, здебільшого залишили їх, а ті, хто планував приїхати, масово скасовують бронювання», – заявив він.

Крім того, за його словами, готелям довелося “витрачати тонни дизельного палива” на роботу генераторів, у результаті цей додатковий пункт витрат призвів до того, що вони знаходяться на межі руйнування. Але тим готелям, де немає генераторів, ще гірше — вони змушені якось домовлятися з сусідами з генераторами, щоб «врятувати» хоча б продукти.

Готелі в Датчі дійшли до того, що масово закриваються. Датча, діамант нашого туризму, не заслуговує на це», – заявив він. Щоправда, на даний момент влада провінції Мугла заявила, що проблему з електрикою вирішено. А ось у чому була проблема – джерела не розкривають, хоча не виключено, що винна моторошна спека в Туреччині – від повсюдно включених кондиціонерів погла просто не впоратися інфраструктура. Подробиці читайте у матеріалі «Туризм “накривається мідним тазом”: тепловий вибух у Сахарі засмажить курорти пекельною спекою в +50°C».

Наша довідка: Датча – турецький курорт у провінції Мугла, розташований приблизно за годину їзди від Мармаріса, на півострові Решадія. Також дістатися до курорту можна поромом із Бодруму. Серед українських туристів курорт невідомий, основна частина відпочиваючих — британські туристи.