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Інтимне питання названо головною проблемою туризму Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Інтимне питання названо головною проблемою туризму Туреччини

Зайнятися «інвестицією в туалети» і загалом вирішити це інтимне питання, яке вже стає головною проблемою для туриста Туреччини — принаймні екскурсійного — вимагали місцева влада через туристичні ЗМІ експертів турецького турринку. Як заявляє видання Turizm Gunlugu, туристи, зокрема іноземні, які подорожують різними туристичними напрямками Туреччини, часто стикаються з проблемою: знайти туалет.

“У багатьох популярних туристичних районах Туреччини, особливо в таких районах, як Гекчеада (відомий “острів вітрів”, неподалік від протоки Дарданелли) і Бююкада (один з Принцевих островів у Мармуровому морі), неадекватні туалети затьмарюють досвід туристів”, – поскаржилося видання. На названих островах у населених пунктах важко знайти 1-2 громадських туалети, а в найбільш відвідуваних районах, таких як пляж Кефалос і Ескі Бадемлі в Гекчеаді їх немає взагалі.

«Муніципалітети та туристичний сектор мають терміново вирішити цю проблему з туалетами у популярних туристичних районах Туреччини. Муніципалітети, які отримують дохід від туризму у цих регіонах, мають інвестувати в туалети, щоб задовольнити основні потреби туристів та покращити їхні враження від подорожей», – заявили автори видання.

Вони додали, що вирішення цього інтимного питання «може сприяти подальшому розвитку туризму в Туреччині та збагаченню вражень відвідувачів».

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