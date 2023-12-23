Грабували та били: у Туреччині знешкодили п’ять банд, які нападали на іноземних туристів

Турецька влада прозвітувала про завершення операції «Клітка-23», під час якої було розгромлено кілька ОЗУ, що спеціалізувалися на нападах та пограбуваннях туристів.

«Під час заходів, що проходили одночасно у 13 провінціях і головним чином у Стамбулі, знешкоджено п’ять місцевих злочинних угруповань, затримано 93 підозрюваних у скоєнні злочинів щодо 133 осіб, у тому числі 93 іноземних громадян», – написав у соцмережі Х (колишній Twitter) міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Особливо серйозні перевірки та затримання пройшли у кількох закладах у популярному у туристів стамбульському районі Бейоглу.

«Члени організації знайомилися з іноземними туристами, пропонували сфотографувати, потім відвозили їх до розважальних закладів та змушували оплачувати рахунки. Після цього обшукували, відбирали гроші, мобільні телефони та коштовності», – розповів про схему обману та здирництва Ерлікая. Якщо хтось із туристів відмовлявся, його жорстоко били.

Наразі злочинцям світять пристойні тюремні терміни.

Раніше, у листопаді, у Стамбулі поліція знешкодила групу шахраїв, які обманювали іноземних туристів, представляючись співробітниками поліції.