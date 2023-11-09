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Готелям Туреччини порадили підступну стратегію з витягування грошей із гаманців туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Готелям Туреччини порадили підступну стратегію з витягування грошей із гаманців туристів

Підступну стратегію з витягування грошей із гаманців туристів порадив готелям Туреччини голова правління Tatilsepeti Каан Караял. У своєму виступі, який цитує видання Turizm Ajansi, він озвучив, що сезон 2024 року буде трохи складнішим, ніж 2023-й. І визначатимуть його будуть ціни, причому виживуть в основному лише ті готелі, які засвоять підступну стратегію: підвищення цін має бути поступовим або повзучим, а не різким, як навесні 2023 року.

«Готели, які починали з низьких цін і поступово підвищували ціни, стали найприбутковішими та найщасливішими готелями 2023 року. Однак у тих, хто розпочав сезон з високих цін, кажучи: «2023 рік буде хорошим», рік видався не надто вдалим, вони не змогли досягти бажаної заповнюваності, і в результаті їм довелося знизити ціни потім, що призвело до недовіри з боку замовника», – Заявив пан Караял.

Тож він рекомендують усім готелям «прийняти стратегію поступового збільшення цін у 2024 році». «Насправді це стратегія, яку ми всі знаємо: у міру збільшення заповнюваності зростає і ціна. Поки готелі вступають у сезон із такою стратегією, вони можуть досягти більш високих показників заповнюваності та провести сезон із більшим прибутком», – запевнив він. Туристам же, які бажають відпочити в найбільш «спекотних» місяцях сезону, доведеться цю стратегію оплачувати.

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