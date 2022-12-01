Готелі в Туреччині отримають сертифікати «безпечного та зеленого туризму»

Готелі в Туреччині мають отримати сертифікат «безпечного та зеленого туризму», без нього вони не зможуть працювати вже з 1 січня 2023 року, повідомив міністр культури і туризму республіки Мехмет Нурі Ерсой. Фактично, цей документ – нова версія сертифіката, який було прийнято в період COVID-19. «Думаємо, що пандемія поступово зійде нанівець. Деякі правила підуть, інші нові вимоги буде запроваджено», – пояснив чиновник. Редакція Dip.org.ua з’ясувала у турецьких готельєрів, як нова сертифікація вплине на їхню роботу та що зміниться для туристів.

Виявилося, що пройти акредитацію готелям буде не так уже й складно. Вимог у новому документі навіть менше, ніж було – «старий» протокол із ковідної безпеки включав 129 пунктів. Нову сертифікацію «зеленого туризму» передбачається вводити поступово, у три етапи. На першому з них готель повинен відповідати 14 критеріям, всього ж буде 42 обов’язкові параметри.

Щодо змін для туристів, у готелях зазначили, що підвищення прайсів на розміщення у зв’язку з новою акредитацією не планують. “Однак подорожчання готельних послуг і так очікується з іншої причини: у зв’язку з інфляцією в Туреччині, яка за рік склала близько 85%”, – пояснили в мережі Rixos.

У Nirvana Hotels повідомили, що два готелі мережі – Nirvana Dolce Vita та Nirvana Mediterranean Excellence – вже отримали сертифікат «безпечного та зеленого туризму» від компанії Bureau Verita: «Мається на увазі робота з урахуванням майбутніх економічних, екологічних та соціальних наслідків, туризм, що відповідає потребам довкілля».

Представник мережі Daria Eraslan пояснила, що наступного року об’єкти розміщення повинні відповідати 30% критеріїв сертифікації, 2025 року – 70%, 2030 року – 100%. Термін дії документа – 1 рік, надалі готелі регулярно перевірятимуться для його продовження.

«Наші сертифікати ще не дійшли до нас, – наголосила представник Nirvana Hotels. – Обов’язково опублікуємо їх у пресі та на нашому офіційному сайті, коли вони надійдуть. Також буде отримано акредитацію для готелю Nirvana Cosmopolitan».

У мережі готелів Rixos повідомили, що поки не володіють інформацією про умови для нової сертифікації: «У нас є документ Safe Tourism Certificate, що діє, який підтверджується щороку. Він був отриманий у період пандемії та був обов’язковим для готелів та засобів розміщення».