Готелі Туреччини зізналися, що кількість туристів впала на 40-50%, а залучити нових не виходить

Число іноземних туристів у готелях Туреччини впало на 40-50% – у цьому зізналися турецькі готелі. Причому деякі ринки практично втрачені. Причина насамперед зростання цін — Туреччина випередила Єгипет, наздогнала Іспанію і майже наближається до рівня цін в Італії — запевняють готельєри. У результаті залучити додаткових туристів країна не виходить. І галузь «перебуває у великому парадоксі», як коментують місцеві експерти.

Зокрема, про це заявив голова комісії з туризму муніципалітету Кушадаси, менеджер з туризму Фахреттін Чічек. За його словами, раннє бронювання обвалилося через землетруси та вибори — і з того часу галузь так і не оговталася: «Після виборів ми залишилися з клієнтом «останньої хвилини». При цьому ми зіткнулися з негнучкістю готелів у їх короткострокових цінових обмеженнях. У результаті у високий сезон багато наших готелів борються з низькою заповнюваністю. Галузь знаходиться у великому парадоксі». Експерт також додав, що відколи Єгипет став напрямком, який може конкурувати з Туреччиною з погляду ціни, країна втратила багатьох клієнтів у всіх сегментах ринку.

«Ті, що приїхали з-за кордону в шоці, побачили, що ціни тут еквівалентні цінам у їхній власній країні. У результаті кількість туристів з-за кордону зменшилася на 40-50%», – додав Енген Чобан, керуючий готелем у Дідімі.

А член правління Асоціації готельєрів та інвесторів Кушадаси Сердар Кероглу заявив, що заповнюваність зіркових туристичних об’єктів знизилася на 10-15% порівняно з 2022 роком.

«Головною причиною зниження заповнюваності є зростання наших цін. Нині ми близькі до італійських цін. Ми підвищили ціни на готелі та всі інші ціни на 15-25% у євро, тому що інфляція в турецькій лірі була дуже високою, у результаті ми обійшли за рівнем цін Єгипет, майже обійшли Іспанію та наближаємось до італійських цін», – заявив він. У підсумку, за оцінками експертів, Туреччина втрачає деякі ринки — зокрема Іран та Румунію — туристи звідти вирушають до Єгипту та Дубаю.