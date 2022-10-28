Готельєри Туреччини запрошують європейців дешево перезимувати у готелях

Власники готелів Ursi запустили кампанію із залучення європейців, яким важко оплачувати рахунки в зимовий сезон, повідомляє «Hurriet».

В Анталії, наприклад, європейські туристи матимуть можливість перезимувати дешевше на 21 євро на добу.

Програма насамперед орієнтована на пенсіонерів Старого континенту, які зіткнулися із стрибком цін на бензин, природний газ, електроенергію та продукти харчування. За оцінками, витрати на електроенергію та харчування сім’ї з чотирьох осіб у Німеччині нині становлять 3461 євро.

В той же час в Анталії сайт онлайн-бронювання пропонує пропозиції «все включено» у чотиризірковому готелі на період з 15 листопада по 10 січня за ціною 1209 євро на особу на період 56 ночей, включаючи авіаквитки від Німеччина. Це означає проживання та харчування вартістю 21 євро на добу. У тризірковому готелі сума виходить 511 євро, а ще є ультрарозкішні п’ятизіркові готелі за доплату 9 892 євро.

Загалом 152 готелі в столиці турецького туризму чекають на європейських пенсіонерів та гостей протягом чотирьох зимових місяців, пропонуючи базу на 50 000 місць, зазначає Hurriet.