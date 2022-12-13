Готелі Анталії на новорічну ніч заповнені вже на 90%

Бронювання в Туреччині цього зимового сезону значно вище, ніж у попередні роки, а на новорічні програми попит особливо високий, тому більшість готелів, принаймні на курорті Аланія, вже заповнені на 80-90%. З такою заявою виступив президент Асоціації туристичних готельних операторів Аланії (ALTID) Бурхан Сілі.

Він зазначив, що кількість готелів, відкритих у зимовому сезоні в районі Аланії в Анталії, збільшилася на 5%. Якщо минулого року ця кількість становила 10% від літнього сезону, то зараз вона сягає 15%. Причому, швидше за все, вони будуть заповнені «під зав’язку» – вже зараз на початок року готелі зайняті на 80-90%.

«Наші гості із Європи продовжують приїжджати. Також ми бачимо певний попит з боку довколишніх напрямків. Є запити на новий рік, на 1-3 ночі», – розповів експерт. При цьому з боку внутрішнього ринку попит не зріс.