Готель в Анталії підготувався до новорічного споювання туристів контрафактним алкоголем та був накритий поліцією

Черговий рейд поліції готелями туристичної турецької провінції Анталія в пошуках контрабандного алкоголю не залишився без видобутку. Велику партію контрабандної горілки виявили в одному з готелів. Нечисті на руку готельєри добре підготувалися до новорічного спаювання туристів контрафактним алкоголем: кількість літрових пляшок контрафактного алкоголю перевищила 2 тисячі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про готель у районі Манавгат. Командування жандармерії провінції Анталья провело обшук на складі готелю, що працює в районі Чолакли, в рамках зусиль боротьби з контрабандою. У ході обшуків на складі було вилучено 2265 пляшок контрабандної горілки об’ємом 1 літр на суму 800 тис. турецьких лір (це близько 1.6 млн. гривень).

Нагадаємо, що у Туреччині періодично проходять рейди у пошуках виробників та постачальників контрафактного алкоголю. Що особливо варто наголосити — ризикують не лише любителі «міцного». Так результатом чергової облави в районі Манавгат в Анталії став серйозний «видобуток» – цілих 22 тонни підробленого пива, яким планували спаювати туристів на Новий рік.

«Під час операції, проведеної групами Управління боротьби з контрабандою та організованим відділенням (КОМ) Департаменту поліції провінції Анталії, було виявлено 22 тонни розливного пива, яке було виготовлено нелегально і на якому були підроблені етикетки, у тому числі була проставлена відома марка імпортного пива», – повідомляють місцеві видання.